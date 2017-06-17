Общеевропейская церемония прощания с Гельмутом Колем пройдет в Страсбурге

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. ЕС почтит память экс-канцлера ФРГ Гельмута Коля в ходе общеевропейской церемонии прощания, которая состоится во французском Страсбурге, заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в интервью таблоиду Bild.

"Еще при жизни Гельмут Коль был удостоен почетного гражданства Европы, что подчеркнуло его исключительные заслуги. Поэтому сейчас также следует воздать ему должное, проведя европейскую церемонию прощания", — сказал Юнкер.

Как отмечает Bild, подобная церемония на общеевропейском уровне будет проводиться впервые. Дата проведения не называется.

Экс-канцлер ФРГ (с 1982 по 1998 год) Коль скончался в пятницу утром в своем доме в немецком Людвигсхафене. Ему было 87 лет. Он был одним из влиятельнейших немецких и европейских политиков, одним из архитекторов объединенной Европы после окончания холодной войны. Исторической заслугой Коля считается воссоединение Западной и Восточной Германии.