В Харькове легковушка протаранила троллейбус

КИЕВ, 17 июн — РИА Новости. Один человек погиб и пятеро пострадали в результате столкновения троллейбуса с легковым автомобилем в Харькове в субботу утром, сообщает директор департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского городского совета Юрий Сидоренко.

"На улице Ахсарова Opel вылетел на встречку, лобовое с троллейбусом. Водитель машины умер. Водитель троллейбуса госпитализирован с переломом ноги. Еще четырех пассажиров тоже увезла "скорая", — написал Сидоренко на своей странице в Facebook.