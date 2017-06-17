Главы МИД стран БРИКС обсудят ситуацию в Сирии, Афганистане и Африке

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Главы МИД стран БРИКС на встрече в Пекине обсудят урегулирование острых международных конфликтов, в том числе в Сирии, на Ближнем Востоке, в Афганистане и Африке, а также вопросы противодействия угрозе международного терроризма, сообщило в субботу российское внешнеполитическое ведомство.

МИД РФ во вторник сообщил, что министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие во встрече глав МИД стран БРИКС 18-19 июня в Пекине.

"В центре внимания встречи будет широкий круг наиболее актуальных проблем поддержания международного мира и стабильности, мировой экономики, вопросы взаимодействия и координации подходов стран БРИКС в сложных условиях глобальной турбулентности. Министры проведут углублённый обмен мнениями по проблематике урегулирования острых международных конфликтов, в том числе в Сирии, на Ближнем Востоке, в Афганистане и Африке, активизации совместной работы по противодействию угрозе международного терроризма", — говорится в комментарий Департамента информации и печати МИД России, опубликованном на сайте ведомства.

В МИД отметили, что "Пятёрка привержена принципам неделимости безопасности, укрепления международной стабильности во всех измерениях, а также методам коллективного урегулирования кризисных ситуаций политическими и дипломатическими средствами, совместного противодействия новым глобальным вызовам и угрозам, в первую очередь, – международному терроризму".

БРИКС — неформальное межгосударственное объединение Бразилии, РФ, Индии, КНР и ЮАР. Общая численность населения стран БРИКС — 2,83 миллиарда человек (42% от общемировой).