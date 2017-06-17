Бывший баскетболист Деннис Родман вернулся в США из КНДР

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Деннис Родман вернулся в США из своей пятой поездки в КНДР, передает агентство Рейтер.
Госдеп США заявил, что визит Родмана носил частный характер.
Ранее сообщалось, что Родман в ходе своего визита в Пхеньян подарил министру спорта Ким Иль Гуку книгу президента США Дональда Трампа "Искусство заключать сделки".
Экстравагантный баскетболист уже несколько раз бывал в КНДР и встречался с лидером страны Ким Чен Ыном. В частности, в 2014 году он был гостем на торжествах по случаю его дня рождения и участвовал в матче ветеранов НБА со сборной КНДР.
Родман пять раз выигрывал звание чемпиона НБА в составе команд "Детройт Пистонс" и "Чикаго Буллз". Он является членом Зала славы НБА.