Народная милиция ЛНР сообщила о 13 обстрелах со стороны силовиков

ЛУГАНСК, 17 июн — РИА Новости. Украинские силовики 13 раз за прошедшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.
По словам собеседника агентства, обстрелам подверглись районы населенных пунктов Логвиново, Желтое, Фрунзе, Сокольники, Калиново, Желобок, Голубовское, Славяносербск, Калиновка.
"Пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет", — уточнили в пресс-службе.
"В результате боевых действий один украинский воин вчера, к сожалению, погиб. Еще трое наших мужественных защитников получили ранения", — говорится в сообщении пресс-центра военной операции украинских силовиков в Facebook.
По словам силовиков, под обстрелами оказались их укрепления возле населенных пунктов Богдановка, Широкино, Водяное, Павлополь, Пески, Троицкое, Крымское и других. Огонь велся из минометов, БМП, гранатометов, танков и стрелкового вооружения, сообщили в пресс-центре.
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