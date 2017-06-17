Народная милиция ЛНР сообщила о 13 обстрелах со стороны силовиков

Ситуация в ДНР и ЛНР. Июнь 2017 (119)

ЛУГАНСК, 17 июн — РИА Новости. Украинские силовики 13 раз за прошедшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.

"За сутки украинские силовики 13 раз нарушили режим прекращения огня, применив артиллерию 122 мм, минометы 120 и 82 мм, гранатометы (АГС, СПГ), БМП, ЗУ-23-2 и стрелковое оружие", — заявили в Народной милиции.

По словам собеседника агентства, обстрелам подверглись районы населенных пунктов Логвиново, Желтое, Фрунзе, Сокольники, Калиново, Желобок, Голубовское, Славяносербск, Калиновка.

"Пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет", — уточнили в пресс-службе.

В свою очередь, украинские силовики зафиксировали 67 случаев нарушения режима тишины в Донбассе за минувшие сутки, один военный погиб.

"В результате боевых действий один украинский воин вчера, к сожалению, погиб. Еще трое наших мужественных защитников получили ранения", — говорится в сообщении пресс-центра военной операции украинских силовиков в Facebook.

По словам силовиков, под обстрелами оказались их укрепления возле населенных пунктов Богдановка, Широкино, Водяное, Павлополь, Пески, Троицкое, Крымское и других. Огонь велся из минометов, БМП, гранатометов, танков и стрелкового вооружения, сообщили в пресс-центре.

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