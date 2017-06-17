СМИ: Белый дом рассматривал возможность разрыва дипотношений с Кубой

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривала возможность разрыва дипломатических отношений с Кубой, сообщает издание Hill со ссылкой на поступившие в распоряжение издания документы.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил об отмене "ошибочной" политики своего предшественника Барака Обамы по нормализации отношений с Кубой. Это стало еще одним шагом Трампа по сворачиванию ранее заключенных сделок и отказу от обещаний предыдущей администрации. В Белом доме отметили, что США сохраняют введенное против Кубы эмбарго и выступают "против призывов ООН и других международных организаций по его отмене".

По данным издания, в ходе совещания Совета национальной безопасности в прошлом месяце рассматривалась возможность предъявить правительству Кубы ультиматум по улучшению ситуации с правами человека. В том случае, если бы Гавана не предприняла определенные меры, США разорвали бы с ней дипломатические отношения, закрыли посольство в Гаване и "прекратили бы все двусторонние обязательства", сообщает издание.

Кроме того, США восстановили бы ограничения в передвижении и в области торговли, а также "могли бы привести в действие процесс по переклассификации острова в государство-спонсора терроризма", сообщает издание.

По данным издания, представители правоохранительных органов США возражали против подобных изменений из-за того, что они могли бы привести к миграционной волне кубинцев.