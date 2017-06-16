Экс-глава МИД ФРГ: отношения с Россией были для Коля центральной темой

БЕРЛИН, 16 июн – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Отношения с Россией были для экс-канцлера ФРГ Гельмута Коля абсолютно центральной темой, заявил РИА Новости бывший глава МИД ФРГ (1992-1998 годы) и вице-канцлер (1993-1998 годы) Клаус Кинкель.

"Могу сказать, что отношения с бывшим СССР и нынешней Россией были для Коля абсолютно центральной темой, на которой он всегда совершенно особым образом делал упор. Отношение к русским, к русскому народу, к русской культуре, к России было для него крайне важно", — заявил он, добавив, что "Россия имеет центральное значение для Европы, и нужно сделать все, чтобы снова привести в порядок" отношения, хотя существующие разногласия, связанные с ситуацией вокруг Крыма и урегулированием на востоке Украины "разрешимы главным образом с российской стороны".

По словам Кинкеля, он имел возможность регулярно посещать Гельмута Коля в последние годы, и "отношения с Россией играли во время наших встреч совершенно определенную роль", часто обсуждались.

"Конечно, он (Коль — ред.) был несчастлив от того, каким образом они развиваются в последнее время", — добавил политик.

Экс-канцлер ФРГ (с 1982 по 1998 год) Гельмут Коль скончался в пятницу утром в своем доме в немецком Людвигсхафене. Ему было 87 лет. Его называли "отцом объединения Германии", "канцлером единства". Он был одним из влиятельнейших немецких и европейских политиков, одним из архитекторов объединенной Европы после окончания "холодной войны". Исторической заслугой Коля считается воссоединение Западной и Восточной Германии.