Экс-глава МИД ФРГ: отношения с Россией были для Коля центральной темой
22:3016.06.2017
(обновлено: 22:37 16.06.2017)
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БЕРЛИН, 16 июн – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Отношения с Россией были для экс-канцлера ФРГ Гельмута Коля абсолютно центральной темой, заявил РИА Новости бывший глава МИД ФРГ (1992-1998 годы) и вице-канцлер (1993-1998 годы) Клаус Кинкель.
"Могу сказать, что отношения с бывшим СССР и нынешней Россией были для Коля абсолютно центральной темой, на которой он всегда совершенно особым образом делал упор. Отношение к русским, к русскому народу, к русской культуре, к России было для него крайне важно", — заявил он, добавив, что "Россия имеет центральное значение для Европы, и нужно сделать все, чтобы снова привести в порядок" отношения, хотя существующие разногласия, связанные с ситуацией вокруг Крыма и урегулированием на востоке Украины "разрешимы главным образом с российской стороны".
По словам Кинкеля, он имел возможность регулярно посещать Гельмута Коля в последние годы, и "отношения с Россией играли во время наших встреч совершенно определенную роль", часто обсуждались.
"Конечно, он (Коль — ред.) был несчастлив от того, каким образом они развиваются в последнее время", — добавил политик.
Экс-канцлер ФРГ (с 1982 по 1998 год) Гельмут Коль скончался в пятницу утром в своем доме в немецком Людвигсхафене. Ему было 87 лет. Его называли "отцом объединения Германии", "канцлером единства". Он был одним из влиятельнейших немецких и европейских политиков, одним из архитекторов объединенной Европы после окончания "холодной войны". Исторической заслугой Коля считается воссоединение Западной и Восточной Германии.
Архитектор объединенной Европы, бывший канцлер Германии Гельмут Коль скончался на 88 году жизни в своем доме в городе Людвигсхафен в федеральной земле Рейнланд-Пфальц.
Лидер одной из крупнейших партий Германии - Христианско-Демократического союза - Коль в течение 16 лет возглавлял правительство ФРГ. На фото: президент России Владимир Путин во время встречи с экс-канцлером Германии Гельмутом Колем. 2006 год.
Коль сыграл решающую роль в процессе воссоединения ФРГ и ГДР в 1989-1990 годах. На фото: президент СССР Михаил Горбачев и Федеральный канцлер ФРГ Гельмут Коль подписывают Договор о добрососедстве, партнерстве и сотрудничестве между СССР и ФРГ. 1990 год.
Особые отношения, которые сложились между президентом Франции Франсуа Миттераном и канцлером Германии Гельмутом Колем, сделали возможным подписание Маастрихтского договора и введение единой европейской валюты. На фото: Франсуа Миттеран и Гельмут Коль. 1984 год.
Борис Ельцин и Гельмут Коль обходят строй почетного караула. 1997 год.
Канцлер Гельмут Коль на танке "Леопард" во время визита британских войск в Северную Германию. 1986 год.
Гельмут Коль и Ангела Меркель во время торжеств, посвященных десятилетию с момента объединения Германии. 2000 год.
Канцлер ФРГ Гельмут Коль, президент США Билл Клинтон и его супруга во время встречи лидеров восьми индустриально развитых стран мира. 1997 год.
Гельмут Коль, королева Великобритании Елизавета II, президент США Рональд Рейган и премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер в Букингемском дворце в Лондоне. 1984 год.
Гельмут Коль в толпе своих сторонников во время первой избирательной кампании в Восточной Германии. 1990 год.
Канцлер Германии Гельмут Коль выступает на Генассамблее ООН. 1992 год.
Канцлер Гельмут Коль с женой Ханнелоре. 1989 год.
Бывший канцлер Германии Гельмут Коль во время прогулки по Берлину. 2003 год.
Папа Римский Бенедикт XVI беседует с экс-канцлером Германии Гельмутом Колем во время своего официального визита в Германию. 2011 год.
Бывший канцлер Германии Гельмут Коль выступает на приеме, устроенном в честь его 80-летия. 2010 год.