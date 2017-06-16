Захарова считает решение Трампа по Кубе частью непредсказуемой политики США

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Единственными предсказуемыми качествами внешней политики США давно стали ее полная непредсказуемость и вмешательство в дела других государств. Об этом в пятницу заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в связи с отменой США соглашений с Кубой.

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу об отмене "односторонней сделки" предыдущей администрации Соединенных Штатов по нормализации отношений с Кубой и объявил о начале проведения новой политики.

"Последние десятилетия каждая новая администрация в США отменяет принципиальные внешнеполитические решения предыдущей. Единственным предсказуемым качеством американской внешней политики давно стала её полная непредсказуемость. Нет, есть ещё одно — вечное вмешательство во внутренние дела суверенных стран", — написала Захарова на своей странице в Facebook.

По мнению российского дипломата, кубинское руководство "сразу предвидело глубину манёвров Барака Обамы от эффектной высадки спецбортов на остров до попытки похлопать Рауля Кастро по плечу, понимая всю постановочность момента". "Кубе не привыкать — она соседа давно знает в лицо", — констатировала Захарова.