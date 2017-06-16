Белый дом: улучшение отношений с Кубой зависит от нее самой

ВАШИНГТОН, 16 июн — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Дальнейшее улучшение отношений Кубы и США полностью зависит от желания кубинского правительства улучшить жизнь своих граждан, заявили в пятницу в Белом доме.

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу об отмене "односторонней сделки" предыдущей администрации Соединенных Штатов в отношении Кубы и объявил о проведении новой политики.

В Белом доме сообщили, что цель изменения политики по Кубе — "призвать к ответственности кубинский режим за притеснения и нарушения прав человека".

"Дальнейшее улучшение отношений США и Кубы будет полностью зависеть от желания правительства Кубы улучшить жизнь кубинских людей, в том числе посредством продвижения верховенства закона, уважения прав человека и конкретных шагов по продвижению политической и экономической свобод", — говорится в заявлении Белого дома.