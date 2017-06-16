ООН требует от КНДР назвать причины комы отпущенного из тюрьмы студента

ЖЕНЕВА, 16 июн – РИА Новости, Елизавета Исакова. Спецдокладчик ООН по правам человека в Северной Корее Томас Охеа Куинтана потребовал от Пхеньяна объяснений, почему осужденный и впоследствии освобожденный властями КНДР американский студент оказался в коме.

КНДР во вторник освободила задержанного в стране американского студента Отто-Фридерика Уормбиера, ранее приговоренного к 15 годам тюремного заключения. Молодой человек был возвращен в состоянии комы. Власти КНДР говорили, что причиной его тяжелого состояния стал ботулизм. По данным УВКПЧ ООН, Уормбиер находился в коме с марта 2016 года после того как принял снотворное, которое ему дали в тюрьме. Американские медики после обследования студента заявили, что он перенес тяжелую черепно-мозговую травму.

"Я приветствую новости об освобождении мистера Уормбиера, но я крайне озабочен его состоянием. Власти должны предоставить четкое объяснение того, что привело его в кому", — приводит слова спецдокладчика пресс-служба Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

Агентство Рёнхап сообщало, что американский студент был приговорен к лишению свободы по обвинениям в подрывной деятельности против КНДР. Агентство приводило по этому поводу данные экспертов, что Пхеньян намеренно задерживает американских граждан, пытаясь вынудить правительство США начать с ним переговоры. В 2014 году из заключения в КНДР были освобождены трое американцев — Кеннет Пэ, Мэтью Тодд Миллер и Джеффри Фоул.

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что северокорейские власти из "гуманитарных соображений" отпустили американского студента, который более года находился в КНДР.