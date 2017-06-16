В Таиланде ждут рождения медвежонка гигантской панды в зоопарке Чиангмая

БАНГКОК, 16 июн – РИА Новости. Весь Таиланд с нетерпением ожидает рождения медвежонка гигантской панды в зоопарке "северной столицы" страны города Чиангмая, сообщает в пятницу Третий национальный телеканал.
В настоящее время мать Лин Пинг, медведица Лин Хой, снова беременна и ожидает рождения медвежонка в ближайшие дни, сообщает телеканал. В зоопарке все готово к появлению малыша, включая самое современное медицинское оборудование. Бригада ветеринаров из университетских клиник Бангкока и Чиангмая дежурит в зоопарке в ожидании родов, говорится в сообщении.
Гигантские панды редко размножаются в неволе. В чиангмайском зоопарке ученые много лет проводили эксперименты, направленные на побуждение медведя Чуанг Чуанга и его подруги Лин Хой к половой близости, включая показ медведям специальных фильмов с участием их сородичей, однако после серии неудач было решено прибегнуть к искусственному осеменению. Именно в результате искусственного осеменения родилась Лин Пинг, проживающая вместе с родителями в зоопарке Чиангмая, и таким же образом была вызвана вторая беременность медведицы Лин Хой, сообщает телеканал.