В Таиланде ждут рождения медвежонка гигантской панды в зоопарке Чиангмая

БАНГКОК, 16 июн – РИА Новости. Весь Таиланд с нетерпением ожидает рождения медвежонка гигантской панды в зоопарке "северной столицы" страны города Чиангмая, сообщает в пятницу Третий национальный телеканал.

В чиангмайском зоопарке живет пара гигантских панд, переданных Таиланду Китаем в 2003 году на условиях временного содержания для участия в научно-исследовательской программе разведения панд в неволе. У пары уже родился один медвежонок, медведица Лин Пинг, в 2009 году. Тогда имя молодой медведице выбирали в ходе общенационального конкурса, а выпущенные в честь ее рождения сувениры наводнили все универмаги и рынки Таиланда.

В настоящее время мать Лин Пинг, медведица Лин Хой, снова беременна и ожидает рождения медвежонка в ближайшие дни, сообщает телеканал. В зоопарке все готово к появлению малыша, включая самое современное медицинское оборудование. Бригада ветеринаров из университетских клиник Бангкока и Чиангмая дежурит в зоопарке в ожидании родов, говорится в сообщении.

Гигантские панды редко размножаются в неволе. В чиангмайском зоопарке ученые много лет проводили эксперименты, направленные на побуждение медведя Чуанг Чуанга и его подруги Лин Хой к половой близости, включая показ медведям специальных фильмов с участием их сородичей, однако после серии неудач было решено прибегнуть к искусственному осеменению. Именно в результате искусственного осеменения родилась Лин Пинг, проживающая вместе с родителями в зоопарке Чиангмая, и таким же образом была вызвана вторая беременность медведицы Лин Хой, сообщает телеканал.