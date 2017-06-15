В аэропорту Брюсселя из-за сбоя в электроснабжении отменили 18 рейсов

БРЮССЕЛЬ, 15 июн — РИА Новости, Александр Шишло. Отмену 18 рейсов повлек за собой сбой в сети электроснабжения международного аэропорта Брюсселя, который произошел в четверг примерно в 5 часов утра по местному времени (06.00 мск), сообщила представитель воздушной гавани Флоранс Муллс.

По ее данным, в результате ЧП около 20% авиарейсов вылетели с часовой задержкой. Согласно информации электронной версии газеты Soir, причиной этого, в частности, стала затянувшаяся процедура регистрации багажа, которую временно пришлось производить вручную. Это привело к тому, что на борт самолетов не удалось погрузить в общей сложности до трех тысяч единиц багажа пассажиров, который будет им дослан в ближайшее время.

Администрация авиатерминала заверила, что пассажиры, прибывающие в Брюссель, с проблемами в связи с ЧП не столкнутся.