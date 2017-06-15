Лидер Южной Кореи потребовал от КНДР прекратить ядерные испытания

ТОКИО, 15 июн — РИА Новости, Иван Захарченко. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин отметил в четверг 17-ю годовщину первого в истории межкорейского саммита, выдвинув в качестве условия возобновления диалога с КНДР прекращение Пхеньяном дальнейших ядерных и ракетных испытаний.

"Я четко заявляю, что если Северная Корея откажется от дополнительных ядерных и ракетных провокаций, мы пойдем на диалог с Севером безо всяких условий. Требую позитивного ответа с северокорейской стороны", — говорится в выступлении Мун Чжэ Ина на церемонии в Сеуле, полный текст которого передан по каналам агентства Рёнхап

Хотя президент Мун и говорил о "диалоге без всяких условий", он дал понять, что без отказа КНДР от ядерных и ракетных испытаний на диалог он пойти не сможет, равно как и не получится нормализации отношений между Пхеньяном и Вашингтоном.

В июне 2000 года в Пхеньян прилетел тогдашний президент Республики Корея Ким Дэ Чжун, который начал политику "солнечного тепла" по сближению с Севером и получил за это Нобелевскую премию мира. Ким Дэ Чжун стал вести диалог с северокорейским руководством во главе с Ким Чен Иром — отцом нынешнего лидера КНДР Ким Чен Ына о сотрудничестве, надеясь на то, что установление таким образом взаимопонимания двух корейских государств приведет в конечном итоге к отказу Пхеньяна от ядерного оружия.

Согласившийся на сближение с Южной Кореей Ким Чен Ир международных премий однако не получил.

Мун Чжэ Ин, победив на досрочных президентских выборах в Южной Корее в мае этого года, обещал приложить усилия для налаживания межкорейских отношений, но из-за все новых испытаний баллистических ракет КНДР этого пока не произошло.

Продолжающаяся критика со стороны Сеула вызывает раздражение в Пхеньяне. Центральная в КНДР партийная газета "Нодон синмун" публикует сегодня комментарий к годовщине саммита двух корейских государств, в котором подчеркивается, что следование указаниям из США не помогает делу национального воссоединения в Корее.

"Однако новые правители Южной Кореи игнорируют этот горький опыт и с первого же дня своими словами и действиями уже омрачили перспективы отношений Севера и Юга", — пишет орган ЦК Трудовой партии Кореи.

Несмотря на санкции СБ ООН, КНДР не прекращает ядерные и ракетные разработки, ссылаясь на необходимость защиты от угрозы со стороны США. Неоднократно из Пхеньяна уже звучали заявления о том, что Северная Корея готова в любой момент провести испытания межконтинентальной баллистической ракеты, если поступит такой приказ. Со своей стороны Соединенные Штаты и Япония предупредили, что успех в разработках северокорейской межконтинентальной ракеты будет представлять угрозу для всего мира.