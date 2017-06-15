Трамп прокомментировал расследование против него

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп прокомментировал начатое против него расследование, связанное с возможным воспрепятствованием правосудию.

"Они выдумали ложную историю о сговоре с русскими, не нашли доказательств, и теперь они говорят о препятствии правосудию по этой ложной истории. Неплохо", — написал Трамп в своем микроблоге Twitter.

They made up a phony collusion with the Russians story, found zero proof, so now they go for obstruction of justice on the phony story. Nice — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 июня 2017 г.

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Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что спецпрокурор по "российскому делу" Роберт Мюллер ведет расследование против президента Дональда Трампа в связи с возможным воспрепятствованием правосудию. По данным неназванных источников газеты, расследование началось вскоре после увольнения в мае директора ФБР Джеймса Коми, который вел расследование на предмет предполагаемых "связей Трампа с Россией". Их опровергают как в Белом доме, так и в Кремле.