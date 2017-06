Пожилой водитель показал, как надо получать удовольствие от песен Metallica

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. На YouTube набирает популярность видеоролик, в котором пожилой мужчина за рулем автомобиля эффектно трясет головой под хэви-метал.

Количество просмотров видео, опубликованного 13 июня, приближается к полумиллиону. Его снял и выложил молодой человек из проезжающей мимо машины.

Как сообщает бостонская рок-радиостанция WAAF, в ролике играет песня For Whom the Bell Tolls.

"Если это видео нас чему-то и учит, так это тому, что у нас теперь есть новые стандарты о том, как вести себя в золотые годы", — пишет WAAF.