В ДНР прокомментировали заявление Тиллерсона об урегулировании в Донбассе

ДОНЕЦК, 15 июн — РИА Новости. Заявление госсекретаря США Рекса Тиллерсона о возможности найти решение конфликта в Донбассе вне процесса минских договоренностей является примером "манипуляции и откровенной заангажированности", заявил РИА Новости полпред самопровозглашенной ДНР на переговорах в Минске Денис Пушилин.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей конгресса США заявил, что "очень возможно, правительства Украины и России могут прийти к приемлемому решению (конфликта в Донбассе — ред.) в какой-то структуре помимо минских договоренностей, но с учетом обозначенных в них целей".

"Отсюда следует, что разноуровневые участники (Украина как сторона конфликта, подписант соглашения, и Россия как один из гарантов) — им предлагается разрешить конфликт без ЛНР и ДНР. К тому же в какой-то структуре помимо минских договоренностей", — сказал Пушилин.

Он пояснил, что "в переводе на нормальный язык — американцы выступают с предложением приступить к обсуждению новых договоренностей в другом формате".

"Такие заявления — пример манипуляции и откровенной заангажированности, когда режиму Порошенко пытаются придти на помощь и вывести из патовой ситуации по минским соглашениям. Выполнять нельзя — не выполнять невозможно", — заключил Пушилин.

Ранее газета The Washington Post в конце мая со ссылкой на американских чиновников и сторонних экспертов сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа планирует перезапустить переговоры с Россией по мирному урегулированию на востоке Украины. По данным издания, эту инициативу госсекретарь США Рекс Тиллерсон уже обсуждал с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в "нормандском формате" (РФ, Франция, ФРГ, Украина). США не участвует в нем, но периодически этот вопрос поднимается.

В Варшаве ранее также предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске, в ходе встреч контактной группы при посредничестве РФ и ОБСЕ.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.