В Белоруссии рассказали, каким будет режим на границе с РФ во время ЧМ-2018

Подготовка к проведению чемпионата мира-2018 по футболу в России (1042)

МИНСК, 15 июн – РИА Новости. Визовый режим на границе Белоруссии и России на время чемпионата мира по футболу 2018 года вводиться не будет, заявил в четверг в Минске государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

"Исключено (введение визового режима – ред.). Наоборот, сейчас прорабатывается возможность обеспечить еще большую свободу передвижения для граждан третьих стран", — цитирует слова госсекретаря агентство Sputnik Беларусь

Он отметил, что "в каких-то ситуациях достаточно будет показать билет, купленный на соревнования, с тем, чтобы можно было пройти границу".

Рапота сообщил, что сейчас активно обсуждается между странами и миграционное пространство. "Есть аспекты, связанные с координацией действий правоохранительных органов. Есть два аспекта, казалось бы, взаимоисключающих, но на самом деле взаимодополняющих", — добавил он.

Рапота также заявил, что вскоре союзный Совмин рассмотрит и концепцию общей приграничной безопасности.

Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>