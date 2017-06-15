МИНСК, 15 июн – РИА Новости. Визовый режим на границе Белоруссии и России на время чемпионата мира по футболу 2018 года вводиться не будет, заявил в четверг в Минске государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота.
Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.Sputnik Беларусь.
Он отметил, что "в каких-то ситуациях достаточно будет показать билет, купленный на соревнования, с тем, чтобы можно было пройти границу".
Рапота сообщил, что сейчас активно обсуждается между странами и миграционное пространство. "Есть аспекты, связанные с координацией действий правоохранительных органов. Есть два аспекта, казалось бы, взаимоисключающих, но на самом деле взаимодополняющих", — добавил он.
Рапота также заявил, что вскоре союзный Совмин рассмотрит и концепцию общей приграничной безопасности.
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