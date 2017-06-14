Путин одобрил подписание Конвенции ШОС по противодействию экстремизму

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин одобрил подписание Конвенции Шанхайской организации сотрудничества по противодействию экстремизму, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Принять предложение правительства РФ о подписании Конвенции Шанхайской организации сотрудничества по противодействию экстремизму… Считать целесообразным подписать Конвенцию, предусмотренную настоящим распоряжением, на заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества", — говорится в документе.

Согласно распоряжению, в ходе переговоров о подписании Конвенции МВД России может вносить в проект документа, одобренный правительством РФ, изменения, не имеющие принципиального характера.

ШОС — международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. В июне 2016 года на саммите в Узбекистане были подписаны меморандумы о вступлении в организацию Индии и Пакистана. На саммите ШОС в Астане лидеры государств-членов ШОС подписали решение о приеме Индии и Пакистана в организацию.