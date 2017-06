"Ничего нового": Путин ответил Клинтон на сравнение с Гитлером

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Владимир Путин ответил экс-кандидату в президенты США Хиллари Клинтон, которая сравнила его с Адольфом Гитлером. По словам российского лидера, в подобных обвинениях нет "ничего нового".

"Ничего нового"

Параллель между российским президентом и главой Третьего Рейха Клинтон провела в марте 2014 года. В интервью телеканалу CNN она заявила, что слова Путина о необходимости защищать русских в Крыму напоминают действия Гитлера, который говорил о защите людей с немецкими корнями в Восточной Европе.

Слова Хиллари Клинтон Путин прокомментировал в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, документальный фильм которого вышел в эфир кабельного телеканала Showtime.

"Ничего нового для нас в этом нет. Мы с ней знакомы лично. Она энергичная женщина. У нас тоже могли бы быть всякие сравнения, но мы в силу политической культуры воздерживаемся от крайних высказываний", — сказал Путин.

Президент также подчеркнул, что Россия является демократической страной.

"Как бы ни старались демонизировать Россию, Россия — демократическая страна. И суверенная. С этим связаны определенные проблемы, но в этом есть и большие преимущества", — сказал Путин.

"Стран, которые могут пользоваться своим суверенитетом, можно посчитать на руках. А многие страны обременены так называемыми союзническими обязательствами. По сути, они сами по собственной инициативе ограничили собственный суверенитет", — добавил глава государства.

Путин отметил, что демократия в России должна развиваться поэтапно.

"Конечно, невозможно себе представить, что с сегодня на завтра у нас наступят такие же порядки как в США, во Франции или Германии. Общество и государство, как любой живой организм, должны развиваться постепенно, поэтапно. Вот это и есть нормальный процесс развития", — подчеркнул президент.

Он также напомнил, что в течение почти тысячи лет российское государство складывалось как монархия, затем произошла революция 1917 года, когда к власти пришли коммунисты, и только в начале 90-х годов произошли события, которые положили начало новому, демократическому этапу развития страны.

О контроле над СМИ

Президент опроверг обвинения в том, что российские власти контролируют средства массовой информации.

"У нас сотни телевизионных компаний и радиокомпаний. Государство их вообще никак не контролирует. Это невозможно просто", — заявил Путин в интервью Стоуну.

При этом глава государства указал на проблему оппозиции, которая не предлагает интересной для избирателей повестки.

"Но проблема оппозиционных сил не в том, чтобы просто бороться с властью, а в том, чтобы показать гражданам, показать избирателям, что программы, которые они предлагают, более выигрышные с точки зрения интересов избирателей", — отметил российский лидер.

Мечты о "поверженной России"

Кроме того, Путин назвал "мечтами" высказывания о якобы поверженной России, подобные заголовку американского журнала Foreign Affairs "Putin's Russia: Down But Not Out".

"Кто-то мечтает, и кто-то хочет думать, что Putin's Russia down. Это их мечты. Но это не соответствует действительности. Те, кто об этом пишут, знают об этом", — заявил президент.

При этом он отметил, что в Европе и США есть различные мнения относительно России.

О бюрократии в США

"Я думаю, и в Европе, и в Штатах есть разные люди с разными мнениями. Есть люди, которые смотрят хотя бы на 25, на 30, на 50 лет вперед, думают о каких-то проблемах, угрозах, и по-другому относятся к России. А есть те люди, которые живут от выборов до выборов и думают только о своих собственных политических интересах", — сказал Путин.

В интервью Стоуну Путин выразил уверенность, что Москве удастся выстроить с Дональдом Трампом такие отношения, которые пойдут на пользу обеим странам. При этом он усомнился в выполнении предвыборных обещаний американских политиков.

"То, что говорится в предвыборных обещаниях, об этом нужно знать, но это совсем не факт, что нам придется иметь с этим дело", — заявил президент.

Он также рассказал, что мешает США реализовать на практике политические планы.

"Очень велика сила бюрократического аппарата в США. И много обстоятельств, которые кандидатам до того, как они стали президентами, не видно. Сразу же после того как человек приступает к конкретной работе, он ощущает на себе многотонные вериги", — сказал российский президент.

В качестве примера Путин привел обещание президента Барака Обамы закрыть тюрьму Гуантанамо на территории Кубы, которую так и не удалось реализовать.

Российские чиновники не раз говорили, что Москва готова к налаживанию отношений с Вашингтоном.