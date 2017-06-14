"Ничего нового": Путин ответил Клинтон на сравнение с Гитлером

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Владимир Путин ответил экс-кандидату в президенты США Хиллари Клинтон, которая сравнила его с Адольфом Гитлером. По словам российского лидера, в подобных обвинениях нет "ничего нового".
"Ничего нового"
Слова Хиллари Клинтон Путин прокомментировал в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, документальный фильм которого вышел в эфир кабельного телеканала Showtime.
"Ничего нового для нас в этом нет. Мы с ней знакомы лично. Она энергичная женщина. У нас тоже могли бы быть всякие сравнения, но мы в силу политической культуры воздерживаемся от крайних высказываний", — сказал Путин.
Президент также подчеркнул, что Россия является демократической страной.
"Стран, которые могут пользоваться своим суверенитетом, можно посчитать на руках. А многие страны обременены так называемыми союзническими обязательствами. По сути, они сами по собственной инициативе ограничили собственный суверенитет", — добавил глава государства.
Путин отметил, что демократия в России должна развиваться поэтапно.
Он также напомнил, что в течение почти тысячи лет российское государство складывалось как монархия, затем произошла революция 1917 года, когда к власти пришли коммунисты, и только в начале 90-х годов произошли события, которые положили начало новому, демократическому этапу развития страны.
О контроле над СМИ
Президент опроверг обвинения в том, что российские власти контролируют средства массовой информации.
При этом глава государства указал на проблему оппозиции, которая не предлагает интересной для избирателей повестки.
"Но проблема оппозиционных сил не в том, чтобы просто бороться с властью, а в том, чтобы показать гражданам, показать избирателям, что программы, которые они предлагают, более выигрышные с точки зрения интересов избирателей", — отметил российский лидер.
Мечты о "поверженной России"
Кроме того, Путин назвал "мечтами" высказывания о якобы поверженной России, подобные заголовку американского журнала Foreign Affairs "Putin's Russia: Down But Not Out".
"Кто-то мечтает, и кто-то хочет думать, что Putin's Russia down. Это их мечты. Но это не соответствует действительности. Те, кто об этом пишут, знают об этом", — заявил президент.
При этом он отметил, что в Европе и США есть различные мнения относительно России.
О бюрократии в США
В интервью Стоуну Путин выразил уверенность, что Москве удастся выстроить с Дональдом Трампом такие отношения, которые пойдут на пользу обеим странам. При этом он усомнился в выполнении предвыборных обещаний американских политиков.
"То, что говорится в предвыборных обещаниях, об этом нужно знать, но это совсем не факт, что нам придется иметь с этим дело", — заявил президент.
Он также рассказал, что мешает США реализовать на практике политические планы.
В качестве примера Путин привел обещание президента Барака Обамы закрыть тюрьму Гуантанамо на территории Кубы, которую так и не удалось реализовать.
Российские чиновники не раз говорили, что Москва готова к налаживанию отношений с Вашингтоном.