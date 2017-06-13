В Британии призвали российские власти отпустить участников акций 12 июня

ЛОНДОН, 13 июн — РИА Новости. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон призвал правительство РФ освободить задержанных участников несанкционированных акций протеста.
"Великобритания призывает правительство России выполнять свои международные обязательства в Совете Европы и в ОБСЕ и отпустить граждан, задержанных во время мирных демонстраций", — отметил Джонсон.
В Москве в понедельник прошел согласованный митинг протеста на проспекте Академика Сахарова, по последним данным ГУ МВД столицы, в нем приняли участие около 1800 человек, хотя организаторы подавали заявку на 15 тысяч. Алексей Навальный призвал людей сменить место согласованной акции на Тверскую улицу, где проходил фестиваль, а политический митинг не был согласован. Мэрия Москвы назвала эти призывы провокацией, а прокуратура напомнила об ответственности за подобные действия.
Московская полиция, по данным ГУ МВД столицы, задержала в понедельник Навального за призывы к участию в несанкционированной акции в центре Москвы, что является повторным нарушением им статьи КоАП, а также за неповиновение правоохранительным органам.
При этом ответственный секретарь президентского Совета по правам человека (СПЧ) Яна Лантратова ранее сообщала РИА Новости, что участники несанкционированной акции на Тверской улице в Москве "выбрали провокационный путь": проигнорировали ранее согласованное место проведения митинга и спровоцировали давку на Тверской. Она также отмечала, что митингующие вели себя агрессивно и полиция "должна была оградить празднующих от тех, кто откровенно устраивал провокации, пытаясь сорвать праздник".
Член президентского Совета по правам человека Андрей Бабушкин, присутствовавший на протестных митингах в Москве в качестве общественного наблюдателя, оценил действия полиции, несмотря на жёсткость в отдельных случаях, как в целом адекватные.