В Британии призвали российские власти отпустить участников акций 12 июня

ЛОНДОН, 13 июн — РИА Новости. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон призвал правительство РФ освободить задержанных участников несанкционированных акций протеста.

"Я обеспокоен задержанием после акций протеста 12 июня сотен российских граждан. Они пользовались своими фундаментальными правами на свободу выражения, собраний и мирных акций, которые обеспечены российской конституцией", — говорится в заявлении Джонсона.

"Великобритания призывает правительство России выполнять свои международные обязательства в Совете Европы и в ОБСЕ и отпустить граждан, задержанных во время мирных демонстраций", — отметил Джонсон.

В Москве в понедельник прошел согласованный митинг протеста на проспекте Академика Сахарова, по последним данным ГУ МВД столицы, в нем приняли участие около 1800 человек, хотя организаторы подавали заявку на 15 тысяч. Алексей Навальный призвал людей сменить место согласованной акции на Тверскую улицу, где проходил фестиваль, а политический митинг не был согласован. Мэрия Москвы назвала эти призывы провокацией, а прокуратура напомнила об ответственности за подобные действия.

Московская полиция, по данным ГУ МВД столицы, задержала в понедельник Навального за призывы к участию в несанкционированной акции в центре Москвы, что является повторным нарушением им статьи КоАП, а также за неповиновение правоохранительным органам.

Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что полиция в понедельник задержала 500 участников несанкционированной акции оппозиции в Санкт-Петербурге. По её словам, в несанкционированном мероприятии приняли участие около 3,5 тысячи человек. В Москве же, по ее словам, количество задержанных после прошедшей в Москве несогласованной акции оппозиции составило 150 человек.

При этом ответственный секретарь президентского Совета по правам человека (СПЧ) Яна Лантратова ранее сообщала РИА Новости, что участники несанкционированной акции на Тверской улице в Москве "выбрали провокационный путь": проигнорировали ранее согласованное место проведения митинга и спровоцировали давку на Тверской. Она также отмечала, что митингующие вели себя агрессивно и полиция "должна была оградить празднующих от тех, кто откровенно устраивал провокации, пытаясь сорвать праздник".

Член президентского Совета по правам человека Андрей Бабушкин, присутствовавший на протестных митингах в Москве в качестве общественного наблюдателя, оценил действия полиции, несмотря на жёсткость в отдельных случаях, как в целом адекватные.