Иранский генерал: ИГ* воюет под руководством США и Саудовской Аравии

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. ИГ* осуществляет атаки под руководством и при поддержке США и Саудовской Аравии, заявил представитель ВС Ирана бригадный генерал Масуд Джазаери.

"Террористы группировки ИГ связаны с США и Саудовской Аравией и совершают террористические атаки под руководством и при поддержке этих двух стран", — приводит агентство IRNA заявление Джазаери.

"Сегодня разрушительный эффект терроризма, который поддерживают Саудовская Аравия и США, а также некоторые реакционные страны региона, можно увидеть в Ираке, Сирии, Афганистане и Йемене и в некоторых европейских странах", — добавил он.

По мнению Джазаери, планирование и управление терактами в странах региона осуществлялось из Саудовской Аравии и США.

Ранее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф обвинил Саудовскую Аравию в поддержке террористов, обосновавшихся в восточной части Ирана.

Отношения Эр-Рияда и Тегерана остаются напряженными после разрыва дипотношений в январе 2016 года. Разрыв последовал за нападениями на саудовские дипмиссии в Иране, которые устроили демонстранты, разъяренные казнью в королевстве известного шиитского проповедника Нимра ан-Нимра.

На прошлой неделе сенат США поддержал дальнейшее обсуждение санкций против Ирана. Законопроект по санкциям против Ирана прошел промежуточное, так называемое процедурное голосование — за него в сенате было подано 92 голоса, против — семь. Для того чтобы законопроект принял силу закона, за него должны проголосовать обе палаты конгресса, а также подписать президент.

США сохраняют санкции против Ирана по ракетной программе, правам человека и по подозрению в том, что Тегеран спонсирует терроризм. США, как и их союзники в регионе, прежде всего Саудовская Аравия, обвиняют Тегеран во вмешательстве в дела Сирии, Ирака, Йемена и других стран.

* Террористическая организация, запрещенная в России.