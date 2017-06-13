Азаров сравнил безвизовый режим Украины и ЕС с рваными трусами

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Введение безвизового режима с Евросоюзом не дало украинцам то, чего они требовали в ходе Майдана, считает бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.
Также он подчеркнул, что сейчас у украинцев не хватает денег даже на то, чтобы приобрести этот предмет одежды.
С 11 июня украинские граждане могут без виз путешествовать в страны Шенгенской зоны. Свободный доступ в ЕС на 90 дней в течение полугода граждане Украины получают в туристических, предпринимательских и семейных целях.