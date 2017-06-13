Азаров сравнил безвизовый режим Украины и ЕС с рваными трусами

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Введение безвизового режима с Евросоюзом не дало украинцам то, чего они требовали в ходе Майдана, считает бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

"Безвизовый режим Украины и ЕС — это "рваные трусы". Прошло три года с момента государственного переворота. Теперь Украина — цэ Европа. Что страна получила в результате — только рваные трусы", — написал Азаров.

Также он подчеркнул, что сейчас у украинцев не хватает денег даже на то, чтобы приобрести этот предмет одежды.

С 11 июня украинские граждане могут без виз путешествовать в страны Шенгенской зоны. Свободный доступ в ЕС на 90 дней в течение полугода граждане Украины получают в туристических, предпринимательских и семейных целях.