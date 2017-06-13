Яровая сравнила запрет георгиевской ленты с осквернением братских могил

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Запрет георгиевской ленты на Украине равносилен осквернению братских могил солдат, заявила вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая, назвав позором реакцию Европы, "которая молчаливо наблюдает" за нарушением прав украинцев.

Накануне сайт президента Украины Петра Порошенко сообщил, что глава украинского государства подписал закон "о запрете изготовления и пропаганды" георгиевской ленты на Украине. Ранее Верховная рада приняла закон, который вводит административную ответственность (штрафы или арест) за изготовление и ношение на Украине георгиевской ленты. Документ предусматривает исключение для ветеранов Великой Отечественной войны, ордена или медали которых содержат элементы георгиевской ленты.

"Запрет георгиевской ленты равносилен осквернению братских могил солдат, защищавших мир от фашизма. Порошенко пытается узаконить неонацизм, арестовать память и совесть украинского народа", — заявила Яровая, комментируя подписание президентом Украины закона.

"Это позор для всей Европы, которая молчаливо наблюдает за произволом и нарушением прав и свобод в Украине и за неонацистскими решениями", — добавила она.