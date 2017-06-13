Почти шесть тысяч уругвайцев покинули свои дома из-за наводнений

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Почти шесть тысяч жителей Уругвая были вынуждены покинуть свои дома из-за наводнений, которые начались в конце мая, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местные власти.

По информации агентства, порядка 5700 жителей районов, расположенных на берегу реки Уругвай, покинули свои дома из-за стихии.

Основной ущерб был нанесен департаментам Сальто, Артигас, Пайсанду и Рио-Негро в западной части страны, сообщила национальная система Уругвая по чрезвычайным ситуациям.