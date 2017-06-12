Генпрокурор Венесуэлы добивается лишения должностей судей ВС

МЕХИКО, 12 июн — РИА Новости. Генеральный прокурор Венесуэлы Луиса Ортега Диас заявила в понедельник, что начинает процесс лишения должностей 13 судей верховного суда страны и 20 их заместителей, назначенных в декабре 2015 года якобы незаконно.

Ранее верховный суд отклонил иск Ортеги Диас относительно отмены созыва учредительного собрания по инициативе президента Венесуэлы Николаса Мадуро для внесения предложений по изменению конституции страны. Данный шаг Мадуро вызвал массовые протесты и серьезную критику со стороны оппозиции, называющей это попыткой государственного переворота, в протестах погибло не менее 67 человек.

"Не может быть, чтобы здесь не работали институты, это нужно решать. Это моя обязанность – поддерживать законность власти страны", — заявила Ортега Диас в эфире радио Union.

По словам генпрокурора, действия верховного суда в нынешних условиях внутреннего конфликта в Венесуэле превратились в препятствие для обеспечения мира, лишь ускоряя развитие кризиса.

Ортега Диас рассказала также о поступающих в ее адрес угрозах и возложила ответственность на самого Мадуро за возможные инциденты с ней самой или членами ее семьи.

Генпрокурор и ранее критично высказывалась о созыве учредительного собрания и последних действиях властей. По ее словам, для решения кризиса, который переживает страна, необязательно проводить трансформацию государства, в том числе менять конституцию. Между тем верховный суд Венесуэлы в своих действиях практически полностью встал на сторону президента Мадуро, одобряя все его решения и аннулируя решения оппозиционной Национальной ассамблеи.