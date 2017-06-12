Гутерреш выясняет, что можно сделать для урегулирования в Персидском заливе

ООН, 12 июн — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выясняет, что может быть сделано для урегулирования ситуации в Персидском заливе, заявил заместитель официального представителя организации Фархан Хак.

"Генеральный секретарь ООН и старшие должностные лица находятся в регулярном контакте, чтобы понять, что может быть сделано для восстановления ситуации, существовавшей до этого кризиса", — сказал Хак на брифинге в понедельник.

На прошлой неделе генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал избегать напряженности на Ближнем Востоке и заявил о готовности поддержать дипломатическое урегулирование ситуации. Отвечая на вопрос журналистов о возможных обращениях к генсеку ООН за помощью в урегулировании, Хак сказал, что "новой информации по развитию ситуации нет".

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 июня разорвали дипотношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Позднее о разрыве дипотношений также заявили Мальдивы, Маврикий, Мавритания. Иордания и Джибути снизили уровень своих диппредставительств в Катаре. Сенегал, Нигер и Чад объявили об отзыве послов.

В понедельник руководство авиакомпании Qatar Airways призвало Международную организацию гражданской авиации (ИКАО, специализированное учреждение ООН) объявить незаконными меры, принятые странами Персидского залива против катарских авиаперевозчиков. После начала дипломатического кризиса в отношениях между Катаром и другими арабскими государствами Саудовская Аравия и ОАЭ не только закрыли для Qatar Airways воздушное пространство, но и распорядились о закрытии всех офисов компании. Глава Qatar Airways Акбар Аль Бакр обвинил страны Залива в нарушении конвенции 1944, которую подписали ОАЭ и Бахрейн.