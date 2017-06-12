В Париже неизвестные обокрали ювелирный магазин на два миллиона евро

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Грабители унесли из ювелирного магазина в Париже драгоценные камни на сумму в два миллиона евро, сообщает агентство Франс Пресс.

По данным агентства, ограбление произошло между субботой и понедельником. Злоумышленники пробрались в офис соседней компании, а затем разобрали смежную стену между двумя помещениями.

Ограбленный магазин располагался в III округе Парижа – историческом центре французской столицы.