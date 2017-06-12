В Харькове радикалы устроили акцию у здания российского консульства

КИЕВ, 12 июн — РИА Новости. Акция украинских радикалов проходит около российского консульства в Харькове, здание взяла под охрану Национальная гвардия Украины, передает украинское агентство УНН.

"Около 50 активистов собрались возле российского консульства в Харькове", — говорится в сообщении.

По данным агентства, к Генконсульству России в Харькове пришли около 50 радикалов, которые наклеили на доску объявлений несколько портретов украинских военных, погибших в Донбассе.

"Участники акции также облили красной краской на макете карты Украины Донбасс и Крым", — передает агентство.

В понедельник в РФ отмечается государственный праздник — День России.

Под Консульством РФ скоро должна начаться акция "Азова" ко дню России pic.twitter.com/xy7B4WXOiy — Громадське Харків (@Hromadske_kh) 12 июня 2017 г.

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