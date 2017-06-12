В Харькове радикалы устроили акцию у здания российского консульства

КИЕВ, 12 июн — РИА Новости. Акция украинских радикалов проходит около российского консульства в Харькове, здание взяла под охрану Национальная гвардия Украины, передает украинское агентство УНН.
По данным агентства, к Генконсульству России в Харькове пришли около 50 радикалов, которые наклеили на доску объявлений несколько портретов украинских военных, погибших в Донбассе.
"Участники акции также облили красной краской на макете карты Украины Донбасс и Крым", — передает агентство.
В понедельник в РФ отмечается государственный праздник — День России.
Под Консульством РФ скоро должна начаться акция "Азова" ко дню России pic.twitter.com/xy7B4WXOiy— Громадське Харків (@Hromadske_kh) 12 июня 2017 г.