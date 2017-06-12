Минобороны Украины не видит улучшения ситуации в Донбассе

КИЕВ, 12 июн — РИА Новости. Министерство обороны Украины не видит улучшения ситуации с безопасностью в Донбассе, один человек погиб и четверо получили ранения в понедельник, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны по вопросам военной операции Андрей Лысенко.

Отвечая на вопрос, можно ли считать последние потери в Донбассе обострением ситуации, он ответил, что "можно сказать и так".

"Но мы констатируем, что обострение ситуации уже две-три недели назад началось и оно и не прекращается. Я могу сказать, что уже сегодня у нас тоже есть потери этих суток. Один парень погиб и четверо уже получили ранения, есть потери и в технике. То есть мы видим, это не просто обострение, это нарушения и минских договоренностей, и подтягивание врагом тяжелой техники к передовым позициям", — заявил Лысенко.

По его словам, чтобы избежать роста потерь и ранений командование разрешило военным открывать огонь по противнику в случае угрозы жизни, а также переносить позиции на новые места вдоль линии соприкосновения.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.