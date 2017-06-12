В ДНР выступили против создания зон безопасности на линии соприкосновения

ДОНЕЦК, 12 июн — РИА Новости. Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики на минских переговорах Денис Пушилин заявил, что считает нецелесообразным создавать зоны безопасности в районах объектов жизнеобеспечения в Донбассе и выступает за разведение сил и средств от линии соприкосновения.
"Я не являюсь сторонником именно зон безопасности, исходя из того, что есть определенные договоренности, которые были достигнуты, которые должны работать. Я имею в виду договоренности о разведении сил и средств… Как только произойдет разведение сил и средств, то создавать какие-то зоны безопасности необходимости просто не будет", — сказал Пушилин журналистам.
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