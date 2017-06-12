Стриптизерше и порноактрисе не удалось достичь успеха на выборах во Франции

Женщина на избирательном участке во время первого этапа парламентских выборов во Франции. 11 июня 2017

Женщина на избирательном участке во время первого этапа парламентских выборов во Франции. 11 июня 2017

ПАРИЖ, 12 июн - РИА Новости. Обладатель Филдсовской премии - аналога Нобелевской премии за достижения в математике - Седрик Виллани уверенно вышел во второй тур парламентских выборов во Франции, бывшая звезда фильмов для взрослых Эстер Койман как и бывшая танцовщица стриптиза Изабель Лэнг потерпели полное фиаско, свидетельствуют данные МВД Франции.

Баллотирующемуся от движения президента Эммануэля Макрона "Вперед, республика" Виллани свои голоса отдали 47,46% избирателей - он едва не одержал победу в первом туре. Неделей спустя за депутатский мандат ему придется побороться с представителем крупнейшей оппозиционной партии "Республиканцы" Лор Даркос, которая в первом туре набрала 16,82% голосов.

Койман в своем избирательном округе в департаменте Эсон оказалась лишь десятой, получив 500 из 31 тысячи голосов (1,61%). В свою очередь Лэнг в одном из округов Парижа получила только 195 из 45 тысяч голосов (0,43%).

Виллани, баллотирующийся в департаменте Эсон, с 2009 возглавляет Институт Анри Пуанкаре университета Пьера и Мари Кюри. Год спустя после назначения на высокий пост он получил Филдсовскую премию за доказательство нелинейного затухания Ландау и стремления к равновесию в уравнении Больцмана. Математик представляет движение "Вперед, республика", приведшее к президентству Эммануэля Макрона, и намерен продолжать работать в заданном партией ключе.

Его обещания включают в себя развитие "научной, исследовательской и инновационной экосистем", защиту местных плодородных земель, решение транспортных проблем и заботу о местных учреждениях здравоохранения.

Койман, в 1990-х годах снималась для журналов Playboy и Penthouse, а также играла в "горячих фильмах", в частности, с участием популярного итальянского порноактера Рокко Сиффреди. Она представляет партию "Независимый экологический альянс" (Alliance écologiste indépendante, AEI).

Изабель Лэнг, известная как танцовщица стриптиза под псевдонимом Синди Ли, в 2002 году организовала "Партию удовольствия". Она баллотируется в одном из избирательных округов Парижа уже не в первый раз: в 2007 году ей удалось получить поддержку 430 избирателей (1,06% голосов), а пять лет спустя - вдвое меньше (224 голоса, 0,51%).

В программу Лэнг вошли шаги по оздоровлению окружающей среды, продвижение "более человечного", толерантного и справедливого общества, забота незащищенных слоев населения, а также меры по повышению безопасности.