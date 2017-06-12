Стриптизерше и порноактрисе не удалось достичь успеха на выборах во Франции

ПАРИЖ, 12 июн - РИА Новости. Обладатель Филдсовской премии - аналога Нобелевской премии за достижения в математике - Седрик Виллани уверенно вышел во второй тур парламентских выборов во Франции, бывшая звезда фильмов для взрослых Эстер Койман как и бывшая танцовщица стриптиза Изабель Лэнг потерпели полное фиаско, свидетельствуют данные МВД Франции.
Койман в своем избирательном округе в департаменте Эсон оказалась лишь десятой, получив 500 из 31 тысячи голосов (1,61%). В свою очередь Лэнг в одном из округов Парижа получила только 195 из 45 тысяч голосов (0,43%).
Его обещания включают в себя развитие "научной, исследовательской и инновационной экосистем", защиту местных плодородных земель, решение транспортных проблем и заботу о местных учреждениях здравоохранения.
Изабель Лэнг, известная как танцовщица стриптиза под псевдонимом Синди Ли, в 2002 году организовала "Партию удовольствия". Она баллотируется в одном из избирательных округов Парижа уже не в первый раз: в 2007 году ей удалось получить поддержку 430 избирателей (1,06% голосов), а пять лет спустя - вдвое меньше (224 голоса, 0,51%).
В программу Лэнг вошли шаги по оздоровлению окружающей среды, продвижение "более человечного", толерантного и справедливого общества, забота незащищенных слоев населения, а также меры по повышению безопасности.