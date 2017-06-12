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Стриптизерше и порноактрисе не удалось достичь успеха на выборах во Франции

Сюжет:
Парламентские выборы во Франции (37)
02:0112.06.2017
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© REUTERS / Eric GaillardЖенщина на избирательном участке во время первого этапа парламентских выборов во Франции. 11 июня 2017Женщина на избирательном участке во время первого этапа парламентских выборов во Франции. 11 июня 2017
© REUTERS / Eric Gaillard

ПАРИЖ, 12 июн - РИА Новости. Обладатель Филдсовской премии - аналога Нобелевской премии за достижения в математике - Седрик Виллани уверенно вышел во второй тур парламентских выборов во Франции, бывшая звезда фильмов для взрослых Эстер Койман как и бывшая танцовщица стриптиза Изабель Лэнг потерпели полное фиаско, свидетельствуют данные МВД Франции.

Подсчет голосов на избирательном во Франции
© AFP 2017 / Fred Tanneau
Движение Макрона одерживает верх в первом туре выборов во Франции
Баллотирующемуся от движения президента Эммануэля Макрона "Вперед, республика" Виллани свои голоса отдали 47,46% избирателей - он едва не одержал победу в первом туре. Неделей спустя за депутатский мандат ему придется побороться с представителем крупнейшей оппозиционной партии "Республиканцы" Лор Даркос, которая в первом туре набрала 16,82% голосов.

Койман в своем избирательном округе в департаменте Эсон оказалась лишь десятой, получив 500 из 31 тысячи голосов (1,61%). В свою очередь Лэнг в одном из округов Парижа получила только 195 из 45 тысяч голосов (0,43%).

Подсчет голосов на избирательном участке во Франции
© AFP 2017 / Richard Bouhet
"Вперед, республика" лидирует в первом туре выборов в парламент во Франции
Виллани, баллотирующийся в департаменте Эсон, с 2009 возглавляет Институт Анри Пуанкаре университета Пьера и Мари Кюри. Год спустя после назначения на высокий пост он получил Филдсовскую премию за доказательство нелинейного затухания Ландау и стремления к равновесию в уравнении Больцмана. Математик представляет движение "Вперед, республика", приведшее к президентству Эммануэля Макрона, и намерен продолжать работать в заданном партией ключе.

Его обещания включают в себя развитие "научной, исследовательской и инновационной экосистем", защиту местных плодородных земель, решение транспортных проблем и заботу о местных учреждениях здравоохранения.

Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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В ЦИК России ждут конкурентной борьбы во втором туре выборов во Франции
Койман, в 1990-х годах снималась для журналов Playboy и Penthouse, а также играла в "горячих фильмах", в частности, с участием популярного итальянского порноактера Рокко Сиффреди. Она представляет партию "Независимый экологический альянс" (Alliance écologiste indépendante, AEI).

Изабель Лэнг, известная как танцовщица стриптиза под псевдонимом Синди Ли, в 2002 году организовала "Партию удовольствия". Она баллотируется в одном из избирательных округов Парижа уже не в первый раз: в 2007 году ей удалось получить поддержку 430 избирателей (1,06% голосов), а пять лет спустя - вдвое меньше (224 голоса, 0,51%).

В программу Лэнг вошли шаги по оздоровлению окружающей среды, продвижение "более человечного", толерантного и справедливого общества, забота незащищенных слоев населения, а также меры по повышению безопасности.

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