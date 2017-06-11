Власти Ирака: выкуп за членов королевской семьи Катара остается в Багдаде

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Власти Ирака заверили, что сотни миллионов долларов, переданные в качестве выкупа за захваченных боевиками членов королевской семьи Катара, остаются под контролем Багдада, передает агентство Рейтер со ссылкой на премьер-министра страны Хайдера аль-Абади.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Катар заплатил за выкуп похищенных в Ираке членов королевской семьи до 1 миллиарда долларов. Как сообщают командиры вооруженных группировок и представители правительства в регионе, Доха заплатила за освобождение 26 катарских членов королевской семьи на юге Ирака и "50 боевиков, захваченных джихадистами в Сирии". Сообщается, что Катар передал деньги связанной с "Аль-Каидой" (запрещена в РФ) группировке, воюющей в Сирии, и службам безопасности Ирана.

"Ни один доллар и ни один евро не был потрачен. Они все еще в контейнерах под надзором комитета, и два представителя правительства Катара приходили проверить то, как деньги передавались на попечительство центрального банка", — заявил аль-Абади.

Решение о том, как использовать средства, "имеет политический и юридический аспект", поэтому власти Ирака будут действовать в соответствии с законом страны.

Власти Ирака изъяли деньги, когда их привезли на частном самолете в Багдад, чтобы передать в качестве выкупа. Сделка об освобождении заложников не была согласована с властями Ирака.

Неизвестные вооруженные люди в военной одежде похитили в декабре 2015 года катарских охотников с соколами из охотничьего лагеря в пустыне Наджаф на юго-западе одноименной иракской провинции вблизи границы с Саудовской Аравией. Источник в иракской полиции заявлял РИА Новости, что среди похищенных были члены правящей семьи Катара. Переговоры об освобождении заложников велись более года между Ираном, Катаром и ливанским движением "Хезболлах", в апреле 26 охотников были освобождены и переданы послу Катара в Ираке.

В понедельник Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы и Маврикий впоследствии тоже заявили о разрыве отношений с Катаром.