Партия Макрона наберет 32% в I туре парламентских выборов, показал опрос

ПАРИЖ, 11 июн — РИА Новости, Виктория Иванова. Движение "Вперед, республика", приведшее к президентству лидера Франции Эммануэля Макрона, по итогам первого тура парламентских выборов получит 32% голосов, передает в воскресенье бельгийское издание RTBF.

"Согласно опросу, "Вперед, республика" получит 32% голосов, партия "Республиканцы" — 20,5%, "Национальный фронт" — 18%, "Непокорившаяся Франция" — 11% и Соцпартия — 6% голосов", — говорится в публикации.

Вместе с тем издание не приводит сведений о том, какая компания проводила опрос. Информации о методологии и количестве участников также не приводится.

Первый тур парламентских выборов проходит в воскресенье во французской метрополии. Основная часть избирательных участков к настоящему времени уже закрылась, участки в крупных городах будут открыты до 20.00 местного времени (21.00 мск).

Второй тур голосования в тех избирательных округах, где победитель не будет определен сразу, пройдет 18 июня.