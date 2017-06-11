Британский министр по делам международного развития сохранила пост

ЛОНДОН, 11 июн - РИА Новости, Мария Табак. Британский министр по делам международного развития Прити Пател сохранила свой пост, говорится в сообщении канцелярии премьер-министра.
В воскресенье премьер Тереза Мэй проводит назначения в новый кабинет министров, который формируется после прошедших 8 июня парламентских выборов.
Пател стала 13-м министром, сохранившим пост в правительстве: Крис Грэйлинг остался главой минтранса, Джереми Хант - министром здравоохранения, Алун Кайрн - министром по делам Уэльса, Саджид Джавид - министром по делам местных общин, Джастин Грининг - на посту министра образования и министра по делам женщин и равноправия, Грег Кларк - на посту министра по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии, а Лиам Фокс – на посту министра торговли.
Министр труда Дэмиан Грин стал главой канцелярии правительства. Первый замминистра финансов Дэвид Гоук стал министром труда. Экс-лидер палаты общин Дэвид Лидингтон был повышен до министра юстиции, а Лиз Трасс, занимавшая пост министра юстиции, понижена до первого заместителя министра финансов.
Партийный организатор консерваторов в палате общин британского парламента Гэвин Уильямсон сохранил свой пост.