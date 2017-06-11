Партийный организатор консерваторов в палате общин сохранил свой пост

ЛОНДОН, 11 июн - РИА Новости, Мария Табак. Партийный организатор консерваторов в палате общин британского парламента Гэвин Уильямсон сохранил свой пост, говорится в сообщении канцелярии премьер-министра.
В воскресенье премьер Тереза Мэй проводит назначения в новый кабинет министров, который формируется после прошедших 8 июня парламентских выборов.
Уильямсон играет особую роль в эти дни: именно он представляет премьера на переговорах в Белфасте с руководством Демократической юнионистской партии Северной Ирландии.
На данный момент 11 министров сохранили посты в правительстве: Джереми Хант остался министром здравоохранения, Алун Кайрн - министром по делам Уэльса, Саджид Джавид - министром по делам местных общин, Джастин Грининг - на посту министра образования и министра по делам женщин и равноправия, Грег Кларк - на посту министра по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии, а Лиам Фокс – на посту министра торговли.
Министр труда Дэмиан Грин стал главой канцелярии правительства. Первый замминистра финансов Дэвид Гоук стал министром труда. Экс-лидер палаты общин Дэвид Лидингтон был повышен до министра юстиции, а Лиз Трасс, занимавшая пост министра юстиции, понижена до первого заместителя министра финансов.