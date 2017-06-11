Партийный организатор консерваторов в палате общин сохранил свой пост

ЛОНДОН, 11 июн - РИА Новости, Мария Табак. Партийный организатор консерваторов в палате общин британского парламента Гэвин Уильямсон сохранил свой пост, говорится в сообщении канцелярии премьер-министра.

В воскресенье премьер Тереза Мэй проводит назначения в новый кабинет министров, который формируется после прошедших 8 июня парламентских выборов.

Уильямсон играет особую роль в эти дни: именно он представляет премьера на переговорах в Белфасте с руководством Демократической юнионистской партии Северной Ирландии.

На данный момент 11 министров сохранили посты в правительстве: Джереми Хант остался министром здравоохранения, Алун Кайрн - министром по делам Уэльса, Саджид Джавид - министром по делам местных общин, Джастин Грининг - на посту министра образования и министра по делам женщин и равноправия, Грег Кларк - на посту министра по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии, а Лиам Фокс – на посту министра торговли.

В пятницу было объявлено, что свои посты в новом правительстве сохранят глава МИД Британии Борис Джонсон, канцлер Филип Хаммонд, глава МВД Амбер Радд, министр по делам Brexit Дэвид Дэвис и министр обороны Майкл Фэллон. Ранее в воскресенье источники в канцелярии премьера подтвердили, что Джеймс Брокеншир сохранит пост министра по Северной Ирландии, однако пока официального подтверждения переназначения не было.

Министр труда Дэмиан Грин стал главой канцелярии правительства. Первый замминистра финансов Дэвид Гоук стал министром труда. Экс-лидер палаты общин Дэвид Лидингтон был повышен до министра юстиции, а Лиз Трасс, занимавшая пост министра юстиции, понижена до первого заместителя министра финансов.