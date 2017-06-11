Глава минздрава Британии Джереми Хант сохранил свой пост

ЛОНДОН, 11 июн — РИА Новости, Мария Табак. Глава минздрава Великобритании Джереми Хант сохранил свой пост, говорится в сообщении канцелярии премьер-министра.
В воскресенье премьер Тереза Мэй проводит назначения в новый кабинет министров, который формируется после прошедших 8 июня парламентских выборов.
Хант – фигура достаточно противоречивая, этому министру в очередной раз многие прочили увольнение из-за сложной ситуации с Национальной службой здравоохранения.
Хант стал одиннадцатым министром, сохранившим свой пост в правительстве: Алун Кайрн остался министром по делам Уэльса, Саджид Джавид - министром по делам местных общин, Джастин Грининг - на посту министра образования и министра по делам женщин и равноправия, Грег Кларк - на посту министра по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии, а Лиам Фокс – на посту министра торговли. В пятницу было объявлено, что свои посты в новом правительстве сохранят глава МИД Британии Борис Джонсон, канцлер Филип Хаммонд, глава МВД Амбер Радд, министр по делам Brexit Дэвид Дэвис и министр обороны Майкл Фэллон. Ранее в воскресенье источники в канцелярии премьера подтвердили, что Джеймс Брокеншир сохранит пост министра по Северной Ирландии, однако пока официального подтверждения переназначения не было.