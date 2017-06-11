Явка на парламентских выборах во Франции составила 40,75% на 18.00 мск

Избирательный бюллетень на избирательном участке во время первого раунда французских парламентских выборов в Ницце

Избирательный бюллетень на избирательном участке во время первого раунда французских парламентских выборов в Ницце

ПАРИЖ, 11 июн — РИА Новости. Явка избирателей в первом туре выборов в Национальное собрание (нижняя палата парламента) во Франции по данным на 17.00 (18.00 мск) составила 40,75% — заметно ниже, чем в 2012 году, свидетельствуют данные министерства внутренних дел, которое отвечает за организацию голосования и подведение его итогов.

В 2012 году в первом туре выборов главы государства явка на 17.00 по местному времени составила 48,31%, в 2007 — 49,28%, а в 2002 — 50,51%.

Депутаты Национального собрания избираются по одномандатной мажоритарной системе. Победа в первом туре обеспечена кандидату, набравшему абсолютное большинство голосов. В тех избирательных округах, где победителя сразу не определят, неделю спустя пройдет второй тур голосования. Для победы будет достаточно простого большинства голосов.

Согласно обнародованным в пятницу результатам исследования Ipsos/Sopra Steria, основанное президентом Эммануэлем Макроном движение "Вперед, республика" может получить от 397 до 427 из 577 мест в нижней палате. Главные оппозиционные силы страны — партия "Республиканцы" и ее союзники — претендуют на 95-115 мест. Партия "Национальный фронт" может завоевать от 5 до 15 депутатских кресел.