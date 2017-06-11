В ЕС есть антисистемные, но не антиевропейские настроения, заявила Могерини

БРЮССЕЛЬ, 11 июн – РИА Новости, Владимир Добровольский. Евросоюз сталкивается с антисистемными, а не антиевропейскими настроениями, бороться с этим нужно, обеспечивая интересы граждан, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

Рост евроскептических настроений в последние несколько лет проявился, в частности, в небывалом успехе евроскептиков на выборах в Европарламент в 2014 году, принятом в 2016 году британцами решении о выходе из Евросоюза и беспрецедентно высоком результате кандидата от правого "Национального фронта" во Франции Марин Ле Пен на президентских выборах в апреле и мае 2017 года.

"В Европе существуют антисистемные настроения, и не только в Европе, но и в США и в других частях мира. Так я вижу то, что вы называете евроскептицизмом. Если вы посмотрите на последние результаты выборов в Европе, они вовсе не демонстрируют враждебный Евросоюзу настрой, они показывают антисистемное ощущение в нашем общественном мнении", — сказала Могерини на пресс-конференции в Финляндии, которая транслируется на интернет-сайте финского президента.

По ее словам, "институтам, будь то местные, национальные, региональные, континентальные или всемирные институты, необходимо срочно проанализировать эти настроения".

"Насколько я понимаю, наши граждане чувствуют, что институты не работают в их интересах", — заявила глава дипломатии ЕС.

По ее словам, "вопрос в том, как институты представляют и отвечают на нужды граждан".