Власти ЛНР опасаются провокаций силовиков на линии соприкосновения

ЛУГАНСК, 11 июн — РИА Новости. Украинские силовики планируют провокации против подразделений Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики на линии соприкосновения в Донбассе, сообщил на брифинге официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
По данным Народной милиции, в дальнейшем указанные факты украинское командование планирует использовать в качестве доказательств проявления агрессии со стороны республики.
"Народная милиция республики готова к решению конфликта в Донбассе мирным путем и неукоснительно соблюдает минские договоренности, но в случае их срыва украинской стороной, готова действовать решительно", — подчеркнул представитель оборонного ведомства республики.
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