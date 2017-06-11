Власти ЛНР опасаются провокаций силовиков на линии соприкосновения

Ситуация в ДНР и ЛНР. Июнь 2017 (89)

ЛУГАНСК, 11 июн — РИА Новости. Украинские силовики планируют провокации против подразделений Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики на линии соприкосновения в Донбассе, сообщил на брифинге официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"Командование 24 бригады ВСУ поставило задачу своим подчиненным подразделениям на проведение мероприятий, направленных на компрометацию действий подразделений Народной милиции ЛНР при открытии ответного огня (при обстрелах со стороны ВСУ, — ред.)", — заявил Марочко.

По данным Народной милиции, в дальнейшем указанные факты украинское командование планирует использовать в качестве доказательств проявления агрессии со стороны республики.

"Народная милиция республики готова к решению конфликта в Донбассе мирным путем и неукоснительно соблюдает минские договоренности, но в случае их срыва украинской стороной, готова действовать решительно", — подчеркнул представитель оборонного ведомства республики.

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