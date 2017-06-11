Глава Филиппин заявил, что не просил США о помощи при освобождении Марави

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что не обращался к США с тем, чтобы они представили помощь филиппинским военным в освобождении города Марави, захваченного боевиками, передает агентство Рейтер.

Ранее посольство США в Маниле сообщало, что по запросу правительства Филиппин американский спецназ помогает филиппинским вооруженным силам (AFP) в текущих операциях в Марави и поддерживает командиров AFP на земле. Филиппинские военные впоследствии подтвердили, что американцы помогают им освобождать Марави.

Дутерте подчеркнул, что "никогда не обращался к Америке" за помощью. "Мне не было ничего известно, до того, как они приехали", — отметил он.

Президент Филиппин Родриго Дутерте ввел военное положение в южной провинции Минданао после столкновений армии с группировкой, поддерживающей террористическую организацию "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ и других странах). Дутерте отметил, что военное положение в Минданао может продлиться год. Основной горячей точкой остается город Марави, в боях по захвату которого участвовали около 500 боевиков. В ходе столкновений с армией, которые продолжались больше недели, ликвидированы 95 боевиков, погибли 25 солдат и 19 мирных граждан.