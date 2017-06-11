В Бремене при пожаре в центре размещения мигрантов пострадали 37 человек

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Пожар возник в воскресенье утром в центре для размещения мигрантов немецкого города Бремен, 37 человек, включая 10 детей, получили ранения, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на местную полицию и противопожарную службу.
Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженных конфликтов и экономическими проблемами в странах Ближнего Востока и Северной Африки.
По данным МВД ФРГ, число мигрантов, которые запросили убежище в 2016 году в Германии, составило 280 тысяч человек. В 2015 году в страну въехали 890 тысяч беженцев. Ранее сообщалось, что в 2016 году расходы Германии на беженцев составили около 20 миллиардов евро.
BILD-ZEITUNG — Feuer-Drama in Bremen — 37 Verletzte bei Brand in Flüchtlingsheim https://t.co/jKJ5cMGXBz #PaginaNuova #Press— Pagina Nuova (@PaginaNuova) 11 июня 2017 г.