Напавшему на полицию у Нотр-Дама предъявили обвинения

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Мужчине, напавшему с молотком на сотрудников полиции у собора Парижской Богоматери, предъявлен обвинения, он заключен под стражу до суда, пишет газета Figaro со ссылкой на прокуратуру Парижа.

По данным издания, мужчине предъявлены обвинения в "покушении на убийство представителя государственной власти" и в "участии в преступном террористическом сообществе". В соответствии с ходатайством прокуратуры, мужчина заключен под стражу до суда.

Ранее сообщалось, что на пресс-конференции прокурор Парижа Франсуа Моленс рассказал, что в результате обысков в квартире подозреваемого были обнаружены "многочисленные материалы, пропагандирующие джихадизм". Моленс пояснил, что правоохранительным органам удалось изъять руководства террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России), фотографии лондонских атак и "бесчинств в Сирии", а также "документы, восхваляющие теракты в Париже и Брюсселе".

Днем во вторник неизвестный мужчина, вооруженный молотком, напал на полицейских у собора Парижской Богоматери, те открыли по нему огонь. Во время нападения мужчина выкрикивал слова о Сирии, а позднее стало известно, что он назвал себя "солдатом халифата". Его с пулевым ранением увезла с места происшествия скорая помощь. Один из полицейских получил легкие ранения в результате удара молотком.