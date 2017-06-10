Британский премьер назначила Гэвина Баруэлла главой своего аппарата

ЛОНДОН, 10 июн - РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назначила на пост главы своего аппарата бывшего парламентария-консерватора Гэвина Баруэлла.

39-летний Баруэлл был депутатом от лондонского района Кройдон с 2010 года, но на нынешних выборах не смог переизбраться в парламент. По словам Мэй, он обладает "значительным опытом", необходимым для его новой должности.

В субботу о своей отставке в связи с катастрофическими для партии и премьера результатами парламентских выборов объявили соруководители аппарата Ник Тимоти и Фиона Хилл, которых называли самыми близкими Мэй людьми во всем ее окружении.

Консерваторы получили на досрочных парламентских выборах 8 июня всего 318 мандатов - на 12 меньше, чем у них было в предыдущем составе парламента, и на 8 меньше, чем нужно для абсолютного большинства.

В результате выборы, которые Мэй инициировала, чтобы укрепить позиции партии и свои лично, обернулись "подвешенным парламентом" и необходимостью формирования коалиции, а сама премьер борется сейчас за сохранение поста.

В настоящее время Мэй занимается формированием правительства, параллельно ведя переговоры о возможном соглашении с DUP, которая получила на выборах десять мандатов.