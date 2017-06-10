Группу МВД ЛНР "Вконтакте" взломали хакеры, заявил глава ведомства

ЛУГАНСК, 10 июн — РИА Новости. Украинские хакеры взломали группу МВД самопровозглашенной Луганской народной республики в социальной сети "Вконтакте" и выложили в ней информацию экстремистского характера, заявил на пресс-конференции глава МВД ЛНР Игорь Корнет.

"Недавно наша группа "Вконтакте", которая принадлежит министерству внутренних дел, была взломана, и на наших страницах была выложена информация экстремистского толка. К сожалению, это атака украинских хакеров", — сказал Корнет.

Он уточнил, что для информационных атак на ЛНР в целом и в частности на силовые структуры республики используется и ряд других групп в этой соцсети, которые замаскированы под группы пророссийской направленности.

"Пять ресурсов, запитанных на одну группу "Нетипичная политика", в которой основной упор сделан на публикации о РФ, как отвлекающий маневр. Люди заходят, читают публикации и выступления политиков РФ, но при определенных условиях происходят вбросы, которые дискредитируют ЛНР и в частности МВД ЛНР", — рассказал Корнет.