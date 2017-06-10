Большинство британских консерваторов выступают за отставку Мэй

ЛОНДОН, 10 июн – РИА Новости, Мария Табак. Большинство членов Консервативной партии Великобритании считают, что нынешний премьер Тереза Мэй должна уйти в отставку после катастрофических результатов инициированных ею же выборов, свидетельствуют данные опроса, проведенного сайтом conservativehome.com.
За то, чтобы Мэй покинула пост, выступают 59,5% опрошенных; за то, чтобы она осталась - 37%. В опросе, проведенном 9 июня, приняли участие 4 тысячи 763 человека.
В настоящее время Мэй занимается формированием правительства, параллельно ведя переговоры с североирландской Демократической юнионистской партией, которая получила на выборах десять мандатов.