В Лондоне задержали еще одного подозреваемого в причастности к теракту

Судебный криминалист на северной стороне Лондонского моста после теракта в ночь на 4 июня

Судебный криминалист на северной стороне Лондонского моста после теракта в ночь на 4 июня

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Британская полиция задержала 28-летнего мужчину в связи с терактом на Лондонском мосту.

Согласно заявлению столичной полиции, на востоке Лондона в 02.05 (04.05 мск) был задержан мужчина в возрасте 28 лет. Арест производился в районе станции метро Беркшир. Он подозревается в подстрекательстве, подготовке или совершении террористических актов.

Man arrested in early hours of 10 June in connection with #LondonBridge terrorist attack investigation https://t.co/lFzeHD2ivl pic.twitter.com/Nen9lNnN5G — Metropolitan Police (@metpoliceuk) 10 июня 2017 г.

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На данный момент под стражей находятся еще шесть человек по подозрению в причастности к атаке на Лондонском мосту. Всего полиция задержала 19 человек в связи с данным терактом.

Третьего июня автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выбравшись из машины, напали на прохожих. Террористы были ликвидированы полицией. Скотланд-Ярд в среду официально подтвердил увеличение числа жертв теракта до восьми человек. Некоторые пострадавшие остаются в критическом состоянии.