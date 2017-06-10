СМИ: Трамп планирует объявить об ужесточении политики в отношении Кубы

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может объявить об ужесточении политики по отношению к Кубе в ходе своего визита в Майами в следующую пятницу, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией.

По данным источников агентства, новый политический курс может включать ужесточение правил торговли и въезда на территорию США. Как сообщается, помощники Трампа должны направить свои рекомендации органам безопасности и президенту в ближайшие дни.

При этом, источники отмечают, что объявление об этом решении может быть отложено, так как вопрос до сих пор обсуждается.

Ранее сообщалось, что группа сенаторов США из республиканцев и демократов внесла законопроект, направленный на снятие торгового эмбарго с Кубы.

В начале февраля пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявлял, что США пересматривают политику в отношении Кубы.

Вашингтон и Гавана постепенно улучшали отношения с декабря 2015 года. В частности, они вновь открыли посольства на территории друг друга, а экс-президент США Барак Обама посетил в 2016 году Кубу. При этом конгресс США не соглашается отменять действующее более полувека торговое эмбарго в отношении Кубы.