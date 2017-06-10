СМИ: адвокат Трампа Коэн сотрудничал с украинским политиком Тополовым

ВАШИНГТОН, 10 июн – РИА Новости. Личный адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн, один из фигурантов расследования связей президентской кампании с Россией, был связан с экс-министром угольной промышленности Украины, бизнесменом и политиком Виктором Тополовым, утверждает новостной портал Buzzfeed со ссылкой на деловые документы.
Ранее сообщалось, что именно Оронов организовывал встречу представителей Трампа, в том числе Майкла Коэна и экс-депутата украинской Рады Андрея Артеменко, предложившего "план" по нормализации отношений между Украиной и РФ и по снятию санкций с России.
До того как стать личным адвокатом Трампа, Коэн работал на руководящих постах в Trump Organization. Ранее фамилия Коэна уже появлялась в СМИ в контексте связей с Россией, когда в январе 2017 года появились сообщения о якобы передаче британской разведкой США данных о том, что он "тайно встречался в Польше с представителями Кремля". Адвокат опроверг эту информацию, заявив, что никогда не был в Польше, после чего СМИ сообщили со ссылкой на источник в правительстве США, что в Праге с представителями России встречался не адвокат Трампа, а его тезка.
В конгрессе США сейчас идут независимые расследования по поводу якобы имевшего место вмешательства РФ в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР. В американских СМИ регулярно появляются сообщения, как правило, со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".