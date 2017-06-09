Запад нуждается в диалоге с Россией, заявил президент Румынии

ВАШИНГТОН, 9 июн — РИА Новости. Запад нуждается в диалоге с Россией, но при этом также необходимо и "сильное сдерживание", заявил на пресс-конференции президент Румынии Клаус Вернер Йоханнис.

"Нам нужно быть очень ясными, простыми и прямолинейными, если мы говорим о России или с Россией. Я считаю, что нам нужен диалог с Россией, но, с другой стороны, нам нужно… сильное сдерживание", — сказал он.

По его мнению, "эта комбинация — сдерживание и диалог — должна привести к решению, которое будет реализуемо каждой стороной".