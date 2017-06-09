В Манчестере из-за бесхозной сумки эвакуировали терминал аэропорта

ЛОНДОН, 9 июн — РИА Новости. Службы манчестерского аэропорта проводят эвакуацию из второго терминала из-за найденной бесхозной сумки, сообщает газета Manchester Evening News со ссылкой на заявление представителя воздушной гавани.

"Из-за нахождения бесхозной сумки во втором терминале сейчас производится контролируемая эвакуация, это стандартная процедура", — заявил официальный представитель аэропорта.

Меры безопасности в Великобритании усилены после произошедшего 22 мая в комплексе "Манчестер Арена" теракта — во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв произвел смертник Салман Абеди. Погибли 22 человека, в том числе 12 детей. Ответственность за теракт взяла на себя ИГ*.

*Террористическая организация, запрещенная в России